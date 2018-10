Cardi B: ’Ze ruïneerde mijn vagina!’

„Waarom waarschuwt niemand je hiervoor?”, reageert ze. „Niemand zei me dat ze mijn vagina gingen hechten! Mensen zeiden alleen tegen me: ’Als je gaat bevallen dan gaat dat pijn doen’. Maar niemand zei eerlijk wat het écht betekent. Mijn vagina!”

Cardi B wist ook niet wie er allemaal in de verloskamer zouden zijn als ze haar baby ter wereld ging brengen. Ze was dan ook verbaasd dat haar ouders, haar schoonmoeder, haar echtgenoot Offset, haar zus en haar manager in juli aanwezig waren om Kulture op de wereld te verwelkomen.

Ondanks al het ongemak wil Cardi het niet bij één kind laten, maar wil ze er wel drie of vier, onthulde ze aan Kimmel. „Ik geniet van het moederschap. Ik had je al moeten hebben toen ik een tiener was. Dit miste ik mijn hele leven, ik hou van je!”, zei de jonge moeder in de camera tegen haar dochtertje Kulture.