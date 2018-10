Dylan Haegens in nieuwe Asterix film

Helemaal nieuw is het inspreken van een film niet voor Haegens. In 2015 deed hij de stem van Karel de Zeemeeuw in The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water. Zijn vertolking van de oude tovenaar in de Asterix en Obelix film is wel zijn eerste grote rol.

„Ik heb het altijd geweldig gevonden om Asterix en Obelix te kijken dus dat ik nu zelf mag meedoen is een droom die uitkomt. Ik ben heel benieuwd naar de reacties van mijn kijkers, hoe zij het vinden dat ik in deze film mee doe”, reageert hij enthousiast.

Naast Dylan Haegens spreken zijn teamgenoten Marit Brugman en Rick Vermeulen een stem in. De rollen van Asterix en Obelix zullen worden vertolkt door stemacteurs Bas Keijzer en Huub Dikstaal.

Asterix, Het Geheim Van de Toverdrank draait vanaf 12 december in de Nederlandse bioscopen. Ⓒ Entertainment One