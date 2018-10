Platina voor Kris Kross & The Boy Next Door

Whenever, een bewerking van Shakira’s wereldwijde doorbraak Whenever Wherever, is 80.000 keer verkocht. Het nummer is een idee van dj The Boy Next Door (Lex van Berkel), die daarmee naar Jordy Huisman, Sander en Yuki Kempees van het dj-trio Kris Kross Amsterdam ging. Hij is dankbaar dat ze met hem de plaat wilden maken, zo zei hij in de Coen & Sander Show op radio 538.

