Humberto Tan woedend op Facebook

„Mijn advocaat zat er wekenlang achteraan om het bericht verwijderd te krijgen, niks! Ik zet het op sociale media en binnen twee uur krijg ik een mailtje van Facebook dat het bericht verwijderd is”, zegt een woedende Humberto tegen BuzzE.

„Facebook... vol met dit soort oplichters!!! En wéér doet Facebook er niks aan. Het kan ze gewoon niks schelen. Totaal verzonnen interviews met mij plaatsen om mensen financieel op te lichten. Trap hier niet in!!! Dit zijn pure oplichtingspraktijken!”, liet hij woedend weten op Facebook.

Aanvankelijk wilde de presentator het nepartikel niet nog meer aandacht geven. „Ik werd gedwongen door Facebook om dit publiekelijk aan de kaak te stellen, want op andere manieren weigerden ze te reageren.”

Blijvende schade

Humberto vindt het vooral ’schandalig’ omdat anderen er ook last van hebben. „Facebook is heel erg traag in het verwijderen van berichten en er zijn malafide bedrijven die dit weten en daar misbruik van maken. Ze kunnen bijna ongestraft ieder z’n foto gebruiken bij een onzinartikel. Ik heb groot bereik op sociale media en kan dit zo oplossen maar mensen die dat niet hebben ondervinden blijvende schade.”

Het heeft de schijn dat Facebook niet zo zit met nepnieuws, zegt Humberto. „Mijn vermoeden is dat Facebook goed verdient aan advertentie-inkomsten van die bedrijven en er daarom weinig belang bij heeft om berichten te verwijderen.”

Reactie Facebook

„Uiteraard moet een commercieel bedrijf geld verdienen maar juist daarom moeten we het platform gezond houden voor de toekomst”, zegt een woordvoerster van Facebook. Verder wil zij vooral het schriftelijke statement van het bedrijf benadrukken: „In het afgelopen anderhalf jaar hebben we hard gewerkt aan het aanpakken van nepnieuws en misinformatie, middels een combinatie van technologie en getrainde mensen (momenteel werken 20.000 mensen wereldwijd toegewijd aan de veiligheid en beveiliging van ons platform), zij richten zich onder andere op het verwijderen van nepaccounts, samenwerken met fact checkers en het promoten van mediawijsheid. Dit is een continue proces dat nooit ’af’ is en we blijven verbeteren.”

The Wall Street Journal publiceerde donderdag een artikel over de nepnieuwsbestrijding van Facebook. Volgens de Amerikaanse krant heeft Facebook maar weinig medewerkers die artikelen controleren op echtheid. Het bedrijf maakt in de strijd tegen nepnieuws voornamelijk gebruik van kunstmatige intelligentie.