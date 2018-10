Armin van Buuren draait op grote hoogte

Op 60 meter hoogte kondigde Armin Above & Beyond aan als eerste act voor A State of Trance 900 (ASOT900). Dat evenement vindt op 23 februari plaats in Utrecht. Aansluitend draaide de dj Lifting You Higher, dat het anthem is voor ASOT900. Lifting You Higher is ook het thema voor ASOT900.

Armin van Buuren gaat met A State of Trance 900 in 2019 de wereld over met edities in onder meer Madrid en Kiev. De kaartverkoop voor Utrecht is reeds begonnen.