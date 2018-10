’Hardwell stopt een half jaar’

„We kijken reikhalzend uit naar de show”, zei Yuki over Hardwells voorlopig laatste optreden, donderdagavond in de Ziggo Dome. „We kennen hem natuurlijk, maken hem van dichtbij mee, want we hebben hetzelfde management, dezelfde agency. Dus dat hij een half jaar weggaat, dat kwam voor ons als donderslag bij heldere hemel.”

Robbert van de Corput, zoals Hardwell in het dagelijks leven heet, kondigde op Facebook aan dat hij tijd nodig heeft voor zichzelf en een stapje terug doet. Gedurende zijn pauze zal hij ook geen nieuwe muziek uitbrengen.

