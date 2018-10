Piers Morgan noemt Meghan nep

Meghan mag haar carrière als actrice dan wel hebben opgegeven voor de liefde van haar leven, volgens de presentator speelt de vrouw van prins Harry nog steeds dagelijks een rol. In het tv-programma Good Morning Britain geeft Piers Morgan zijn ongezouten mening over Meghan.

„Ze is een actrice. En ze acteert geweldig op dit moment”, reageert hij. „Het is verbazingwekkend wanneer mensen zich zo gedragen, op een bizarre manier. En uiteindelijk komt dat als een boemerang terug in je gezicht. Denk maar aan de situatie met haar vader”, doet hij er nog een schepje bovenop.

Op twitter besluit hij vervolgens zijn uitspraken kracht bij te zetten. „Eens een actrice...”, schrijft hij bij een foto van prins Harry en Meghan in de stromende regen, waarbij de voormalig Suits-actrice liefdevol een paraplu boven hen houdt.