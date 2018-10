Kristen Bell maakt zich zorgen om Sneeuwwitje

De 38-jarige Bell zegt ook even te checken hoe normaal haar dochters Lincoln (5) en Delta (3) het vinden om een appel aan te nemen van een vreemde. „Vinden jullie het niet vreemd dat Sneeuwwitje de heks niet heeft gevraagd waar ze de appel vandaan heeft en waarom ze de appel moet opeten? Jullie zouden nooit eten aannemen van een vreemde toch?” Waarop haar kinderen luidkeels ’nee’ antwoorden. „Dan heb ik toch iets goed gedaan”, zegt Bell in het interview.

Kristen Bell is niet de enige die haar kinderen probeert te beschermen tegen bepaalde invloeden. Keira Knightley (33) gaat daarin nog een stapje verder. Zij vertelde in de talkshow Ellen dat haar driejarige dochter Assepoester niet mag zien. „Omdat ze zit te wachten op een rijke man die haar komt redden. Niet doen. Je moet jezelf natuurlijk redden”, zegt Knightley.

Promotie van ongepast gedrag

Ook de Kleine Zeemeermin wordt niet meer vertoond in huize Knightley. „De liedjes zijn geweldig, maar geef je stem niet op voor een man.” Wat dan nog wel kan? „Finding Dory is favoriet en Frozen en Moana zijn ook prima.”

Eerder ontstond ook commotie over het sprookje de Schone Slaapster. Zo wilde een moeder in de Verenigde Staten haar kind van school halen omdat het sprookje onderdeel van het schoolprogramma is. Het verhaal zou ongepast seksueel gedrag promoten. In het verhaal wordt de prinses uit haar betoverde slaap gekust door een prins.