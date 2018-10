Don Diablo’s droom komt uit in Disney

Don Diablo is met Halloween een van de hoofdacts in Disneyland Parijs. Ook kreeg hij de eer een Star Wars-kledinglijn te ontwerpen. In gesprek met Nu.nl laat hij weten super blij te zijn omdat hij een groot Disney-fan is. „Niet op Wibi Soerjadi-level, maar ik ben er zoals iedereen mee opgegroeid.”

Bovendien is Star Wars (inmiddels in handen van Disney) ook nog eens zijn ’persoonlijke passie’. Voor de kledinglijn binnen dit thema ging Don Diablo op dezelfde manier te werk als wanneer hij aan zijn muziek werkt. „Met veel details, liefde en een persoonlijke touch. Het moet visueel prikkelend zijn, maar ook praktisch.”

Grensoverschrijdend

Don Diablo lijkt zijn weg dus helemaal te hebben gevonden binnen Disney. En ook zijn muziek past volgens de dj goed bij het park. „Disney is net als dance grensoverschrijdend. Het zijn twee dingen die door veel mensen worden begrepen, zonder dat hier een taal of leeftijd aan verbonden is”, verklaart hij. „Ik probeer een bepaalde vibe neer te zetten. Het is niet alleen mijn doel om mensen te laten dansen. Het is ook prima als mensen met kinderen op hun schouders alleen luisteren en genieten”, zo legt de dj uit.

„En het feit dat ik in een Disney-park een show mag geven, in die vette omgeving, maakt voor mij het plaatje compleet.”