Echtgenoot Amanda Balk opgepakt voor hennepteelt

Amanda en Stavros wonen pas sinds hun huwelijk in mei samen, maar de twee slapen nu al niet meer onder hetzelfde dak. Hun geluk lijkt dus van korte duur, want Stavros is volgens RTL Boulevard aangehouden wegens betrokkenheid bij de exploitatie van hennepkwekerijen in Wassenaar. In het belang van het onderzoek zit Stavros in voorarrest. Dat is onlangs met maar liefst 90 dagen verlengd door de Rechtbank Den Haag

Het verdriet bij Amanda is groot. „Dit nieuws heeft mij, net zoals iedereen, volledig overvallen. Ik ben geschokt en verdrietig, en heb geen idee wat er allemaal aan de hand is. Ik focus mij voorlopig op het welzijn van de kinderen, dat is het belangrijkste. En voor de rest is het afwachten wat er komen gaat”, vertelt ze aan RTL Boulevard.

De politie ontmantelde eind september en begin oktober drie plantages in drie verschillende woningen. Hierbij zouden zo’n 4200 planten zijn aangetroffen. De verdachte, de man van Amanda, werd direct gearresteerd ’op verdenking van het telen van zeer grote hoeveelheden hennep gedurende een lange periode’. Ook wordt vermoed dat hij schuldig is aan het witwassen van geld en sieraden.