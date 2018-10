Fran Drescher wil Cardi B als dochter

„Ik ben met haar management in gesprek”, zei Drescher tegen Extra TV. „Het lijkt me geweldig en het kan erg leuk worden.” De 61-jarige actrice had al eerder haar interesse getoond in de 26-jarige rapper nadat deze op Instagram een hommage aan Drescher had gepost. „Ze heeft ook een gekke stem”, vervolgde Fran. „Wat een geweldig moeder/dochter duo zouden we zijn. Het lijkt me fantastisch.”

In de VS zijn de afgelopen jaren diverse doorstarts van komedieseries succesvol gebleken, zoals Will & Grace en Roseanne. Sindsdien wordt er van veel iconische komedieseries gesuggereerd dat zij opnieuw gemaakt zouden kunnen worden. Voor zover bekend is er nog geen televisiestation dat concrete plannen heeft met een remake van The Nanny.