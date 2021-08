Ex over relatie met Jennifer Lopez: ’Geen spijt van’

„Alles gebeurt met een reden. Van alles wat is gebeurd, heb ik geleerd en ik weet hoe ik die lessen in de toekomst kan toepassen. Dus nee, ik heb nergens spijt van”, zegt Rodriguez in een interview met Entertainment Tonight. Rodriguez zegt zich sinds de breuk met Lopez goed te voelen en uit te kijken naar de volgende fase in zijn leven.

De focus van de voormalig honkballer ligt nu op een goede vader te zijn voor zijn dochters Natasha (16) en Ella (13) en zich te richten op ’alles waar hij van houdt’. „Dingen gebeuren, maar ik denk dat mensen niet op alle positieve dingen focussen. Ik ben dankbaar voor alles wat er het afgelopen jaar is gebeurd. De afgelopen vijf jaar had ik geen geweldig leven en dito relatie. Ik en mijn dochters hebben zoveel geleerd.”