André Hazes ook volgend jaar in Ahoy

Volgende week staat Hazes met drie uitverkochte concerten in de Rotterdamse zaal. Vorig jaar begon de zanger in Ahoy met twee concerten. „Het is waanzinnig: In twee jaar tijd heb ik vijf bomvolle concerten in deze arena op mijn naam staan. En dat vraagt natuurlijk om een vervolg. Volgend jaar sta ik weer op deze plek en daar ben ik trots op!”, aldus de Leef-zanger.

Het nieuw aangekondigde concert is op zaterdag 19 oktober 2019. De kaartverkoop start vrijdag 19 oktober, precies een jaar voor het aangekondigde concert.