Jonah Hill wilde doorbreken als rapper

Voordat Jonah besloot te gaan acteren, droomde hij van een carrière in de muziek. Als hem in een interview met Bang Showbiz gevraagd wordt of hij rapper had willen worden, is de acteur duidelijk: „Natuurlijk wilde ik dat!”, reageert hij resoluut. „Dit moet tussen ons blijven. Ik heb heel veel beats gemaakt. Het is best wel gênant, maar ik was Spindrome. Als in ’syndrome, but spin’. Het was te gek.”

Johan geeft toe dat hij niet echt goed was in was hij deed. „Maar ik had wel een MPC (drumcomputer) en heb zes jaar lang muziek gemaakt.” Overigens liet hij in een eerder interview ook al eens weten niet goed te zijn in beroemd zijn. „Ik ben er gewoon niet goed in, en daar ben ik trots op. Als je wel goed bent in beroemd zijn, moet je namelijk heel nep zijn.”