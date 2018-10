Woody Allen stopt nooit met werken

„Ik ben een schrijver. Dat is wat ik ben, wat ik doe en wat ik altijd zal blijven doen. Ik schrijft”, vertelt hij aan de New York Post. „Ik heb altijd inspiratie en daar vloeien ook weer ideeën uit voort en dus schrijf ik weer iets nieuws.”

Dylan Farrow, de geadopteerde dochter van Mia Farrow en Woody Allen, sprak in januari haar verwondering uit over het feit dat Allen buiten schot lijkt te blijven in de #metoo-discussie. Zo’n tien jaar geleden beschuldigde de nu 33-jarige Farrow haar vader van seksueel misbruik. Sindsdien zijn er steeds meer acteurs die niet langer met Allen samen willen werken. Het ziet er zelfs naar uit dat zijn meest recente film nooit verkocht zal worden.

"Hij is geniaal"

Toch zijn er ook nog mensen die het wel voor hem opnemen. „Toen ik met hem samenwerkte waren de beschuldigingen al tien jaar bekend. Twee verschillende staten in Amerika hebben besloten dat hij niet schuldig is”, liet Javier Bardem onlangs nog weten. „Als dat ooit veranderd, verander ik ook mijn mening. Voor nu ben ik het er niet mee eens dat hij door iedereen wordt gelyncht. Als Woody Allen mij zou vragen om weer met hem te werken, zou ik morgen meteen bij hem zijn. Hij is geniaal.”

Alec Baldwin nam het meteen in januari al voor Woody Allen op. „Woody Allen is onderwerp van onderzoek geweest en is vervolgens niet aangeklaagd. Ik vind het heel oneerlijk en droevig dat iedereen hem nu opeens afvalt. Ik wil niet de klachten van slachtoffers negeren of bagatelliseren. Maar er moet heel secuur met zulke aanklachten worden omgegaan. Niet alleen voor de mogelijke daders, maar ook voor de slachtoffers zelf.”