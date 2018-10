Emma Bunton presenteert Amerikaans bakprogramma

Emma Bunton Ⓒ Hollandse Hoogte

Emma Bunton gaat de presentatie doen van de Amerikaanse versie van de Great British Bake Off. Dat vertelde de voormalige Spice Girl in het radioprogramma Heart London Breakfast Show, waarvan zij co-presentator is. Kijkcijferhit Heel Holland Bakt is de Nederlandse versie van de Great British Bake Off.