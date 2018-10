Kendall Jenner stelt media verantwoordelijk voor inbraak

Kendall Jenner Ⓒ Hollandse Hoogte

Kendall Jenner beschuldigt de pers ervan dat haar leven door hen in gevaar is gebracht. Een 37-jarige man wist dinsdag voor de derde keer binnen te dringen bij het appartementencomplex waar de Kardashian-telg woont. Volgens Kendall is dat te wijten aan de media.