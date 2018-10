Hardwell en Metropole Orkest zappen door dancegeschiedenis in Ziggo Dome

Gesteund door het machtige Metropole Orkest zapte Hardwell - zichtbaar genietend - door de geschiedenis van dance, in de breedste zin des woords. Het publiek in Ziggo Dome werd donderdagavond getrakteerd op een bijna 70 nummers lange, nagenoeg non-stop medley en het meesterlijk elkaar aanvullen en versterken van draaitafel, orkest en een zanger en twee zangeressen.

Daar genoot de Bredase dj/producer zelf misschien nog wel het meest van. Onafgebroken lachend stond hij dansend achter zijn knoppen, sprong hij achter zijn computers in de rondte. Tussendoor het publiek hoogstpersoonlijk opzwepend lawaai te maken, de handen in de lucht te steken, of te klappen op de maat. Dit was de Hardwell - tweemaal uitgeroepen tot beste dj ter wereld – die we kennen dus. De man die deze avond zo ongeveer alle ogen van de dancewereld op zich gericht hield, hield zich schier moeiteloos staande. Wat er dan ook met hem aan de hand mag zijn wat de pauze nodig maakt die hij nu inlast qua optredens, het was niet aan hem af te zien en dat sierde hem.

Avond vol nostalgie

Voor liefhebbers werd het avond vol nostalgie. Geen decennium werd overgeslagen door Hardwell en het Metropole. In het eerste deel van de show werden delen gespeeld van onder meer I feel love van Donna Summer, Sweet dreams van Eurythmics, Thriller van Michael Jackson. Wat duidelijker uit de dancehoek kwamen de anthems Smack my bitch up van The Prodigy en met name het dankzij het machtige orkest extra epische Born slippy van Underworld.

In deel 2 kwam het accent nog meer op échte dance te liggen met nummers als Summer jam (The Underground Project), Satisfaction (Benny Benassi) en Put your hands up for Detroit en Lethal industry van Hardwell’s collega-superster-dj’s Fedde Le Grand en Tiësto. In het derde en laatste deel was behalve de dancekrakers This girl van Kungs en One (your name) van Swedish House Mafia opvallend genoeg ook nog plek voor I got a feeling van The Black Eyed Peas en A sky full of stars van Coldplay. Uiteraard werd allebei voorzien van beats plús de nodige accenten aangebracht door het Metropole Orkest.

Kippenvel

In alle aandacht voor Hardwell zou de rol voor dit gezelschap kunnen ondersneeuwen, maar daarmee zou hen ernstig te kort gedaan worden. Andermaal toonden ze zich het meest veelzijdige orkest van Nederland. Laat ook dat de dancewereld die meekeek niet ontgaan zijn.

Wie zich afvroeg of Ziggo Dome ook genoot van deze bijzondere samenwerking tussen de dj en het Metropole hoefde er alleen meer even voor rond te kijken toen tussen Avicii’s Wake me up en W&W’s Rocket en er van links naar rechts en onder tot boven ‘héé-hoo’ gescandeerd werd. Toen daarna ook Animals van Martin Garrix en This is what it feels like van Armin van Buuren volgden: kippenvel bij zoveel moois van toen én nu.