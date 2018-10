’Huwelijk met Victoria is hard werken’

„Als je zo lang getrouwd bent als wij zijn, is het altijd hard werken. Het wordt steeds een beetje gecompliceerder”, vertelt David in een teaser van de show die dit weekend op tv te zien is.

Onlangs liet Victoria ook al weten dat alle geruchten onzin zijn. „Mensen praten al twintig jaar over ons, dus David en ik zijn het inmiddels wel gewend om al die onzin te negeren en gewoon ons leven te leiden”, vertelde Victoria aan Vogue. „Maar al deze geruchten hebben een groter effect op de mensen om ons heen en dat is gewoon niet eerlijk.”

Mogelijk dat dat dan ook de reden is dat David nu heeft besloten wat dieper in te gaan op hun relatie en alle geruchten. Het ziet er in ieder geval naar uit dat van een scheiding in ieder geval geen sprake is. Wellicht dat in dit interview dan wel de zwangerschap wordt bevestigd waarover een maand geleden al werd gesproken door bronnen dichtbij het koppel.