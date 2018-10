Sunnery James: Ryan is een beetje mijn therapeut

De zelfmoord van Aviici, die de druk niet meer aankon, heeft veel teweeg gebracht in de dancewereld. „Natuurlijk is er druk in de dancescene, maar je kan het ook zover opvoeren als jezelf wilt. Als je het benadert als een competitie, als een strijd, zo van: ik moet boven die en die uitstijgen, dan breng je heel veel extra bagage mee wat eigenlijk niet nodig is. Het gaat om de muziek”, aldus Sunnery James.

„Mensen zien alleen de mooie dingen. Maar dat zijn alleen die tussenmomenten. Even een fotootje op social media posten, maar dan ga je meteen weer naar je hotelkamer om te slapen. Want je bent negen van de tien keer best wel uitgeput van het gereis. Dus je moet goed blijven eten, scherp blijven en veel praten over dingen die je meemaakt. Want je hebt weinig tijd om te ventileren, om de mindere momenten die je meemaakt te verwerken”, aldus Sunnery.