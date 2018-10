Harry: ’Hierdoor kom ik in de problemen!’

Het is tweeënhalve week keihard werken voor Harry en Meghan. Maar als je verliefd bent, gaat je dat makkelijk af, en hou je dus zelfs je pumps aan op het strand. Ⓒ Hollandse Hoogte

Ook op de derde dag van hun bezoek aan Australië, was het hysterie troef voor PRINS HARRY en MEGHAN MARKLE. De hertog en hertogin van Sussex lijken na de aangekondigde zwangerschap van de ex-actrice alleen maar populairder te zijn geworden Down Under. Het bracht Hary gisteren in een ongewild lastig parket.