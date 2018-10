Zijn Kristof: ’De LAATSTE UREN van Robert Long’

Slechts zes dagen nadat de artsen hem vertelden dat zijn ziekte terminaal was, overleed Robert Long in 2006 al. Hij werd slechts 64 jaar oud. Ⓒ ANP

Stokoud had hij willen worden, maar hij werd ’slechts’ 64 jaar. Na een hopeloos gevecht tegen buikvlieskanker verliet ROBERT LONG in 2006 dit aardse strijdtoneel. „Maar hij had vrede met de dood”, weet KRISTOF RUTSAERT, die zestien jaar diens levenspartner was. Maandag, de dag dat hij 75 jaar zou worden, staat hij met showbizzvrienden stil bij zijn leven en dood.