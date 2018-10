Topmodel Karlie Kloss is getrouwd

Ⓒ Twitter

Karlie Kloss is 3 maanden na de bekendmaking van haar verloving getrouwd met Joshua Kushner. Het kersverse bruidspaar gaf elkaar donderdagavond het ja-woord tijdens een intieme Joodse ceremonie in de staat New York, met slechts tachtig aanwezigen. In het voorjaar van 2019 geeft het stel een groot feest voor hun dierbaren en vrienden. Dit meldt People Magazine.