’Familie maakt zich zorgen om Ariana Grande’

„Ze probeert sterk te blijven en zich te focussen op haar werk, maar haar familie en vrienden zien dat niet zitten”, meldt een bron. Nadat bekend werd dat Ariana en Pete hun verloving verbroken, meldde ’Ari’ zich dinsdag alweer bij de opnames van The Wizard and I. Ze kwam op het podium zonder haar peperdure verlovingsring en had haar ’Pete’ tattoo laten verbergen met make-up.

Het koppel was nog geen vijf maanden samen toen ze besloten er een eind aan te breien. Volgens insiders heeft de abrupte dood van Ariana’s ex-vriend Mac Miller hier een grote rol in gespeeld. „Toen hij overleed aan een overdosis, kwam Ari tot de conclusie dat ze nog niet over hem heen was en dat de verloving met Pete veel te snel was gekomen. Ze kon er simpelweg niet verder mee doorgaan.”

Toch wordt een hereniging niet uitgesloten. „Ze zijn beide erg onvoorspelbaar. Het is nu uit ja, maar je moet ook niet raar opkijken als ze over een tijdje toch weer bij elkaar zijn”, aldus een bron.