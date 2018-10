Geen seks voor John Stamos vanwege baby

„Ja, we proberen het wel maar die kleine stagneert de boel een beetje...als je begrijpt wat ik bedoel?”, zei Stamos met een knipoog naar de presentatoren. De acteur werd nog openhartiger over zijn privéleven, toen hij vertelde dat Caitlin hem recentelijk belde met de boodschap ’nu naar huis te komen omdat ze ovuleerde’. „Toen dachten we even een vluggertje te maken, maar binnen no-time hoorden we de baby geluiden maken waardoor alle opwinding in één klap weg was.”

Stamos en McHugh verwelkomden zoontje Billy afgelopen april, nadat ze in februari getrouwd waren. „Billy wordt nu extreem verwend, maar zal straks zijn speelgoed moeten delen, evenals de liefde die wij geven aan hem. Dat zal hem alleen maar een beter persoontje maken.”