Corry Konings had Expeditie Robinson-aandacht niet verwacht

„Wat heet! Zoveel aanvragen, en ook verzoeken voor televisie, radio, bladen en kranten. Bij Robinson zeiden ze al: je gaat het drukker krijgen, maar dit had ik nooit gedacht. Ik zit weer in de lift”, aldus Corry. „Geweldig.”

Tijdens Robinson bracht Corry een week door op een apart eiland met Johnny Kraaijkamp jr. Ondanks dat beiden vrijgezel zijn, bloeide er niets op tussen de zestigers. „Lagen we daar op dat bamboebedje. Zei ik ook: goh John, dat wij hier liggen, hadden we nooit gedacht. We missen alleen nog dat Gooise matrasje. Wij lachen. Het was echt te gek met die gozer.”

„We hebben veel gesprekken gevoerd, over zijn vader, zijn zoon. Over mijn leven”, gaat Corry verder in het AD. „Heel gezellig en ja, ze hadden het bij Robinson ook al gezegd: misschien wordt het wel wat tussen jullie. Een romance, het had gekund, maar nee, dat zat er van beide kanten niet in. We waren daar voor de strijd van Expeditie Robinson en hebben het samen heel leuk gehad. Dat had best langer mogen duren.”