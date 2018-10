Judi Dench speelt oude kat in filmversie Cats

Dench was in de jaren tachtig al te zien in de podiumversie van Cats. Zij speelde toen de jonge kat Grizabella, die het wereldberoemde nummer Memory vertolkt.

Regisseur Tom Hooper (The King’s Speech) gaat de wereldberoemde muziekversie van een reeks gedichten van T.S. Eliot over het jaarlijkse grote kattenbal verfilmen. Andere acteurs in de filmversie zijn Idris Elba, Ian McKellen, Jennifer Hudson, Taylor Swift en James Corden.

De film moet eind 2019 in de bioscopen te zien zijn. De Britse theaterversie doet over twee maanden Nederland aan. De West End-cast zal dan te zien zijn in het RAI-theater in Amsterdam, het Luxor-theater in Rotterdam, Martiniplaza in Groningen en het Chassé-theater in Breda. Het is voor het eerst in ruim tien jaar dat het iconische stuk in Nederland te zien is.