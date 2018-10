Yentl en De Boer lanceren derde album

Het album staat vol nummers uit hun nieuwe theatervoorstelling Magie en liedjes uit hun zomerprogramma Yentl en de Boer in Concert. In aanloop naar de release brengt het duo op 19 oktober de single Zitten in de trein uit, op 2 november volgt het nummer Meemaken of niet mét videoclip.

Het tweetal won eerder de Annie M.G. Schmidtprijs voor hun lied Ik heb een man gekend. Dit is de prijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan het meest indrukwekkende Nederlandstalige lied van het jaar. Yentl en De Boer maakten twee albums en drie theatertours en verzorgden twee zomerconcerten.

Een ander bekend muzikaal duo heeft een bijdrage geleverd aan het album. Nick en Simon, met wie ze eerder het nummer Rome opnamen, zijn te horen in het nummer Kaas, een vierstemmige ode aan dit oer-Hollandse zuivelproduct.