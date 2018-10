Veel Nederlandse kansen op Prix Europa

Voor de Prix Europa in de categorie tv-fictie zijn drie Nederlandse producties genomineerd. De met een Gouden Kalf bekroonde film Jungle, de serie Het geheime dagboek van Hendrik Groen en de telefilm Gewoon vrienden nemen het op tegen negentien andere kanshebbers uit in totaal zestien landen. Het veelbesproken Alicia, over een dertienjarig meisje dat jarenlang wacht op een pleeggezin, dingt net als De belofte van liefde van de EO mee in de categorie tv-documentaire.

Het Zembla-item ‘Gif in de cockpit’ gaat de strijd aan met achttien andere genomineerden om de Prix Europa in de categorie tv-actualiteit. Vier van de zestien kanshebbers op de Iris, de prijs die de bevordering van diversiteit beloont, komen uit Nederland. Het gaat om de series Dream School en Groeten uit Holland en de documentaires De keuze van mijn vader en De witte vlucht.

Radio

Nederland is vertegenwoordigd in alle radio-categorieën. Onder meer de documentaire De verdwijners van Maartje Duin en de Argos-uitzending Hoe bewijs je waar je huis stond?, die in december voor ophef zorgde, zijn in de race. Ook bij de online projecten heeft Nederland meerdere ijzers in het vuur, onder meer het KRO-NCRV-project Explosieve export over de handel in Nederlandse wapens is in de race voor een beeldje.

Tijs van den Brink en Sinan Can mochten zich rekenen tot de 26 genomineerden voor de prijs voor Europees journalist van het jaar. Beiden haalden de top vijf echter niet.