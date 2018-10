Nalatenschap van Jan Wolkers naar Leiden

Ⓒ ANP

De artistieke nalatenschap van Jan Wolkers wordt voortaan in Leiden beheerd. Museum De Lakenhal en de Universitaire Bibliotheken Leiden hebben respectievelijk beeldende kunst en archieven verworven van Wolkers (1925-2007), wat ook diens wens en die van zijn echtgenote Karina was. Wolkers, geboren in Oegstgeest, groeide ook op in de omgeving van Leiden.