Martin Garrix en Lil’ Kleine vrijdag op ADE

Tijdens het dagprogramma van ’s werelds grootste club- en conferentiefestival op het gebied van elektronische muziek spreekt onder meer pionier Jean-Michel Jarre over de invloed van zijn muziek op de hedendaagse muziekcultuur. Vrijdagavond luiden onder anderen Martin Garrix, Roger Sanchez, Dave Clarke, Bob Sinclar, Fedde Le Grand, Sander van Doorn, Broederliefde en Lil’ Kleine het weekend in.

De 23e editie van het ADE viert het ontstaan van de dance, dertig jaar geleden in Nederland. Het evenement staat hier onder meer met een boek en documentaire bij stil. De organisatie verwacht dit jaar zo’n vijfduizend bezoekers meer te trekken dan vorig jaar. Toen bezochten 395.000 mensen het festival, een recordaantal. Volgens ADE-directeur Richard Zijlma, die na de editie van 2018 het stokje overdraagt, is de grens van de groei nog niet in zicht. „Elektronische muziek is natuurlijk al jaren bezig met een wereldwijde opmars. Ik denk dat ADE steeds meer een global platform wordt.”