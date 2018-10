Nederlandse film doet het weer goed in bios

De romantische komedie Zwaar verliefd met musicalster Jim Bakkum in de hoofdrol staat op de vierde plaats; de film wist binnen een week 80.000 bezoekers te trekken. De vijfde plaats is voor de familiefilm Superjuffie, over een docente met superkrachten die dieren redt.

Verder loopt de tragikomedie Doris, met actrice Tjitske Reidinga als vrouw van middelbare leeftijd die worstelt met haar bestaan, nog steeds goed. De film nadert de 300.000 bezoekers. De best bezochte titel in de Nederlandse theaters is de Marvel-film Venom, met Tom Hardy als journalist die wordt bezeten door een buitenaardse entiteit die hem superkracht geeft.

Opvallend goed doet ook First Man het, een biopic over het leven en werk van Neil Armstrong, de eerste man die op de maan landde. De film van regisseur Damien Chazelle geldt als een van de grote kanshebbers bij de Oscars in februari.