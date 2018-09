Jochem van Gelder krijgt kindershow bij RTL 4

„In het programma ga ik met kinderen in gesprek over de beroepen die ze in hun hoofd hebben en gaan we na of het ook echt hun droomberoep is. We gaan kijken welke studie ze moeten doen, wat de leuke kanten van een beroep zijn, maar ook wat de minder leuke kanten zijn”, vertelde Jochem vrijdag aan RTL. „Ik vind het te gek om te doen omdat het programma mij ook weer een beetje het Willem Wever-gevoel geeft.”

Van Gelders contract bij SBS werd eerder dit jaar in goed overleg niet verlengd, toen bleek dat hij er geen programma’s kon maken die aansloten bij zijn ambities. In 2010 stapte hij om dezelfde reden ook op bij de NCRV. Bij SBS6 presenteerde Jochem Lachen om Home Video’s en loste hij burenruzies op in Bonje met de Buren.