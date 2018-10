Dj Hardwell verdwijnt ook helemaal uit publiciteit

Robbert van de Corput, zoals Hardwell eigenlijk heet, maakte begin september bekend voorlopig te stoppen met optreden omdat hij ten onder dreigde te gaan aan de werkdruk. Hij is niet de enige dj die daarmee worstelt; het onderwerp staat hoog op de agenda sinds de zelfmoord van de Zweedse dj Avicii in april.

Het laatste optreden van Hardwell was donderdagavond in de Ziggo Dome. Van de Corput trad op met het Metropole Orkest; de show was live te volgen via de socialmediakanalen van de Bredenaar. Hij beloofde aan het einde van het optreden wel: ’I’ll be back’.

Het onderwerp vitaliteit wordt ook aangesneden op het Amsterdam Dance Event dat nu bezig is in de hoofdstad. Woensdag vertelde dj Ferry Corsten op een conferentie hoe hij zijn hectische levensstijl als dj combineert met een gezinsleven.