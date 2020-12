Ian Berry schildert het moderne stadsleven in spijkerbroekenstof

De Britse kunstenaar Ian Berry maakte tijdens de lockdown zijn interieur 1:1 na in jeansstof. Ⓒ Foto René Oudshoorn

Van gedragen denim maakt Ian Berry (36) fascinerende kunstwerken: stillevens, portretten, stadsgezichten en zelfs complete interieurs. Van een afstandje zou je zweren dat ze geschilderd of gefotografeerd zijn in louter blauwtinten. Maar er komt geen klodder verf of camera aan te pas. De Britse kunstenaar bouwt al zijn composities laag over laag op uit spijkerbroekenstof. „Jeans is voor iedereen en kunst ook.”