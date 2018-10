'YouTube-ster Twan Kuyper datet Rita Ora'

Op de foto’s, in handen van Rumag, is te zien hoe Rita in het restaurant tegen Twan aanleunt. Als ze naar buiten gaan, heeft de YouTube-ster zijn arm om de zangeres heengeslagen.

Hoe lang de twee elkaar kennen, is niet bekend. Begin deze maand werd duidelijk dat Ora na een relatie van dertien maanden weer vrijgezel is. Twan verklapte deze week nog in de studio van De Telegraaf nog dat hij het liefst een nuchter, Nederlands meisje wil.