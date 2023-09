Toeval of provocatie? Sabia Boulahrouz terug in de straat van Sylvie Meis!

Het is inmiddels meer dan tien jaar geleden dat Sylvie Meis en Sabia Boulahrouz rollend over straat gingen. Sylvies scheiding van Rafael van der Vaart kreeg een sensationele wending toen de oud-voetballer in de armen van Sylvies hartsvriendin belandde en zij het leven van haar voormalige vriendin zoveel mogelijk ging kopiëren. Syl kwam als winnares uit de strijd en Sabia verdween uit beeld. Maar… daar is ze weer!

Hamburg houdt zijn hart vast, nu Sabia Boulahrouz is gesignaleerd in de straat waar Syvie Meis woont. Ⓒ ANP/HH