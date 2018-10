Serie Brugklas krijgt eerste speelfilm

Dat hebben producent Tuvalu en distributeur Just Film vrijdag bekendgemaakt. De hoofdrollen worden gespeeld door Sterre van Woudenberg en Vincent Visser. Daarnaast zullen 'oud-brugklassers' Niek Roozen, May Hollerman, Belle Zimmerman en Sonia Eijken in de filmversie te zien zijn.

Brugklas: De tijd van m’n leven gaat over Nola (Sterre van Woudenberg) die zwaar de pineut is wanneer er op school een video wordt verspreid waarin te zien is dat ze gedumpt wordt door haar vriendje Jesse (Vincent Visser). Door haar verdriet en jaloezie komt ze nog meer in de problemen: ze mag niet meer mee op kamp. Hier maakt de populaire Fenna (Stefania Liberakakis) dankbaar gebruik van, want zij wil de knappe Jesse inpalmen. Wanneer Nola ten einde raad is en dit wil voorkomen, krijgt zij hulp uit onverwachte hoek. Boy (Julian Moon Snijder), een rebelse jongen uit de tweede, schiet te hulp.

De serie telt inmiddels zeven seizoenen en is een van de populairste programma's onder de tienerdoelgroep.