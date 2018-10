Kim Kardashian volledig uit de kleren voor oogschaduw

Kim Kardashian promoot al jaren haar merk KKW Beauty onder haar ruim 119 miljoen volgers op Instagram. Niet zo gek dus dat de socialite met ieder bericht op sociale media wordt overladen met reacties. Ook dit keer maakt ze de tongen los.

„Een beetje zilver op mijn ogen deze ochtend”, schrijft ze bij een foto waarbij de aandacht nauwelijks naar haar ogen gaat. Hoewel ze reclame probeert te maken voor haar nieuwe oogschaduwcollectie Flashing Lights, zet Kim vooral zichzelf in de etalage met een foto waarbij ze naakt op bed ligt en werkelijk niets aan de verbeelding overlaat.

Hoewel het een zeer kunstzinnig plaatje is, zijn de meningen van haar volgers verdeeld. Waar de een in katzwijm lijkt te vallen, stoort de ander zich vooral aan het feit dat ze de nadruk op haar lichaam legt in plaats van op haar ogen. Tussen de bewonderende reacties, wordt ze uitgemaakt voor wanhopig, plastic en een slecht voorbeeld voor haar kinderen.