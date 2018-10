Paul van Vliet gaat weer optreden

Van Vliet, die onlangs voor de laatste keer zijn afscheidsvoorstelling in de Koninklijke Schouwburg in de hofstad speelde, hintte er vorige week in DWDD al op dat hij mogelijk nog wel eens het podium zou gaan betreden.

De inmiddels 83-jarige Van Vliet zal in het lommerrijke villadorp Wassenaar een voordracht geven uit zijn nieuwe boek Brieven aan God en andere mensen. De kaartverkoop is van start gegaan.

De zanger en cabaretier staat overigens nog altijd achter zijn besluit om niet meer op te treden, zei hij vorige week in DWDD. „Ik wilde op het hoogtepunt stoppen. Ik wilde niet dat het minder werd, dat het publiek zou wegblijven, dat ik kwalen kreeg. Dat je denkt: was ik nou maar eerder gestopt. Ik sta er met mijn hart nog niet achter maar met mijn verstand wel.”