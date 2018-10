De Staat trapt 2019 af met nieuw album

De plaat draagt de naam Bubblegum, niet naar de gelijknamige tienerpopmuziekstroming maar naar „leven in een bubbel”, zo verklaarde Torre. „Ik had zelf een beetje het gevoel dat ik in een bubbel leef. Daar gaat die plaat een beetje over”, aldus de zanger. „Het zitten in je eigen realiteit, je eigen waarheid. Ik kies steeds meer wat ik binnenkrijg.”

De laatste plaat van De Staat stamt alweer uit begin 2016.