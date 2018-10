Gigi Hadid woedend op paparazzi

„Ik begrijp dat het onderdeel van mijn werk is en ik begrijp ook dat zij op deze manier hun geld verdienen. Maar in de meeste gevallen schenden ze mijn privacy”, schrijft Hadid over de paparazzi. Het model kreeg woensdag te horen dat ze is aangeklaagd omdat ze een foto van zichzelf op Instagram had geplaatst die ze op Twitter had gevonden.

Legaal stalken

Ze maakt duidelijk dat ze speciaal voor deze fotograaf had geposeerd, omdat dit een ’geaccepteerde situatie’ voor de pers was. „Ik begrijp het dat ze ervan op de hoogte zijn als je naar een speciaal event gaat en ik snap het zelfs als ze af en toe even langs rijden om te kijken of je toevallig net buiten bent, maar deze mensen verdienen geld door mij op een legale manier te stalken.”

Gigi legt uit dat dit gedrag een enorme impact op haar gezondheid heeft. „Zowel mentaal als emotioneel. Ik blijf soms dagen binnen omdat ik gewoon niet wil dat iemand een foto van me maakt, terwijl ik gewoon een zo normaal mogelijk leven probeer te leiden”, vervolgt ze. „Ze komen gevaarlijk dichtbij op de weg en rijden roekeloos voor een mooi plaatje. Ikzelf maar ook veel mensen die ik ken, hebben een ongeluk gehad door paparazzi.”

"Er zijn grenzen"

Maar dat is niet eens het ergste volgens Hadid. „Ik vind het absurd dat iemand mij nu aanklaagt, omdat ik een foto van mezelf heb geplaatst die ik nota bene op Twitter heb gevonden (zonder fotocredit) en waarvoor de fotograaf allang betaald is. Ik had geen idee wie van de ruim vijftien fotografen deze foto heeft gemaakt. Als die persoon gewoon had gereageerd op mijn bericht had ik hem met alle liefde de credits gegeven en getagged.”

Dat zelfs haar fans boetes krijgen is haar een doorn in het oog. „Fans moeten hun accounts offline halen of worden zelfs aangeklaagd. Als ik het kon, zou ik hen allemaal helpen. Ik denk altijd aan jullie.” Vervolgens richt ze zich direct tot de fotografen: „Het gaat te ver om jonge fans aan te klagen die foto’s plaatsen waarvoor jullie mensen hebben gestalkt en waarvoor je allang betaald bent. Er zijn grenzen!”