Heeft Meghan verraden wanneer ze uitgerekend is?

Bekend is dat de baby verwacht wordt in de lente van 2019, maar wanneer de hertogin van Sussex daadwerkelijk is uitgerekend, is een van de best bewaarde geheimen. De Australische singer-songwriter Missy Higgings zorgde echter voor heel wat commotie met een bericht op Instagram waaruit zou blijken wanneer de royal baby geboren zou moeten worden.

Vier maanden

„Wat een eer om de hertogin te mogen ontmoeten!”, schrijft Missy. „Ze was zo lief. Ik zei dat ik medelijden met haar had omdat ze al die meet-and-greets moest doen terwijl ze vier maanden zwanger is. Prins Harry was ook fantastisch, wat een charmeur. Hij kneep in Luna’s beentjes en zei ’En wie is dit schatje?’” Het ziet er dus naar uit dat Meghan per ongeluk heeft laten vallen hoe lang ze al zwanger is. Dat zou betekenen dat de baby in april verwacht wordt.

Opvallend veel volgers van Missy reageren in shock, omdat Meghan haar blijkbaar verteld zou hebben hoe lang ze al zwanger is is. Maar helaas, niets blijkt minder waar. „Ik moet zeggen dat ik geen idee heb van hoe lang Meghan al zwanger is! Ik gokte gewoon op vier maanden!”, schrijft Missy.