Reünie oud-acteurs Spangas voor 2000e aflevering

Onder meer Steef Hupkes, Felix Burleson, Beau Schneider, Pim Wessels, Raymi Sambo, Priscilla Knetemann, Vajen van den Bosch, Mike Reus en Marcel Harteveld geven acte de presence op de feestmiddag. Voor veel acteurs vormde Spangas de springplank voor een succesvolle carrière in het entertainmentvak.

De serie Spangas van KRO-NCRV is bezig aan haar twaalfde seizoen en viert op 9 november haar 2000e aflevering. Hiermee is het de langstlopende, dagelijkse Nederlandse jeugddramaserie ooit. De serie volgt tien leerlingen van het Spangalis College. De ‘Spangalisten’ beleven allerlei herkenbare avonturen op school. Vriendschap, liefde en emotie tussen de leerlingen staan centraal. De serie komt regelmatig in het nieuws omdat in het verhaal grote maatschappelijke kwesties en diversiteit voor een jong publiek begrijpelijk worden gemaakt en aanzet tot nadenken over dat soort zaken.

Beeld en Geluid wijdt gedurende de hele herfstvakantie een groot event aan het succes en de relevantie van Spangas. Zo vinden er masterclasses plaats met Spangas-acteurs en wisselen makers met ouders van gedachten over de waarde die de serie heeft gehad bij het bespreekbaar maken van heikele onderwerp, zoals echtscheiding, LHBT, eetstoornissen of seksuele intimidatie.