Brandpunt biedt nepadvertenties aan bij Facebook

De stembureaus zijn dicht, mensen kunnen geen stem uitbrengen. Die verzonnen boodschap wist de redactie van het KRO-NCRV-programma Brandpunt+ in advertenties op Facebook te krijgen. Daaruit blijkt volgens het programma dat het best eenvoudig is om bijvoorbeeld de komende Provinciale Statenverkiezingen van maart volgend jaar te manipuleren. Want als zulke advertenties bij één bepaalde groep komen en genoeg mensen erin trappen, kan het een partij veel stemmen kosten.