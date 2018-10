Cara Delevingne haatte haar wenkbrauwen

„Ik haat mijn wenkbrauwen, maar mijn moeder zei juist altijd dat het mijn mooiste gelaatstrek was”, vertelt Cara aan InStyle. „Ik vond het net enorme naaktslakken op mijn gezicht, dus begreep nooit waarom zij ze zo mooi vond. Ik wilde graag dunne wenkbrauwen en ik heb geprobeerd ze te epileren.”

Het 26-jarige model denkt dat veel vrouwen onzeker zijn over hun uiterlijk. „Ik weet niet waarom wij vrouwen dat doen. Ik begon mijn wenkbrauwen pas te waarderen, toen iedereen dat deed. We willen dunner zijn en langer, en we willen dikkere billen. Maar dat zijn allemaal hypes. Echte schoonheid komt van binnen.”