’Keukenradio kan nog zeker tien jaar blijven staan’

Ondanks de inspanningen is digitale radio nog steeds niet populair genoeg om de oude vertrouwde radio’s binnen afzienbare tijd volledig te vervangen, zo waarschuwt het Adviescollege Verdeling Frequentieruimte Commerciële Radio aan staatssecretaris Keijzer (Telecom).

Al in 2011 en 2017 werd openlijk gespeculeerd over het einde van de analoge radio. Zo zag de overheid van FM-veilingen af en konden bestaande frequentiehouders hun plek behouden. Een belangrijke reden was de ontwikkeling van digitale radio (DAB+), dat op termijn FM helemaal moet vervangen. DAB+ is efficiënter, biedt meer gebruiksgemak én ruimte voor meer radiostations.

Verkeersinformatie

Daar staat tegenover dat lang niet alle radio’s geschikt zijn voor de digitale technologie. Ook kan automatisch naar verkeersinformatie schakelen, nog steeds alleen via FM.

Voor nieuwe radiozenders die nu nog geen frequentie hebben, biedt het advies kansen. Zij zouden in 2022 een kans kunnen krijgen om een FM-frequentie te bemachtigen. De afgelopen twee keer hadden ze die kans niet, waarop veel van die partijen uitweken naar het internet.

Staatssecretaris Keijzer laat in een eerste reactie weten het advies te gaan bestuderen en later met een inhoudelijke reactie te komen.