The Guardian eist excuses Trump na lof op aanval op journalist

Trump maakte de opmerking donderdag tijdens een toespraak in Montana. Hij prees het feit dat Gianforte de journalist tegen de grond werkte. „Iedereen die dat doet, is mijn soort man”, juichte Trump. De audio-opname waarop te horen was hoe Gianforte de journalist sloeg, deed vorig jaar veel stof opwaaien. De journalist moest in het ziekenhuis worden behandeld.

In een verklaring op de website stelt The Guardian dat de opmerking van Trump ’een aanval op de grondwet is door iemand die gezworen heeft deze te beschermen’. „Het ophemelen van een aanval op een journalist nodigt uit tot andere aanvallen in een wereld waarin journalisten veel grotere bedreigingen ervaren dan deze.”

Jamal Khashoggi

De opmerkingen van Trump komen op een gevoelig moment. Alles wijst erop dat de kritische Saoedische journalist Jamal Khashoggi, die in de VS woonde en werkte voor The Washington Post, door de Saoedische overheid is vermoord toen hij een bezoek bracht aan het Saoedische consulaat in Istanbul. Trump heeft tot nu toe geweigerd Saoedi-Arabië te veroordelen, ondanks de groeiende stapel bewijs en de groeiende internationale druk.

Veel bedrijven en regeringsleiders hebben afgezegd voor een grote conferentie over investeringen in Saoedi-Arabië die binnenkort plaatsvindt. Trump heeft sinds hij in het Witte Huis zit ingezet op een miljardendeal met de Saoedi’s, onder meer voor handel in wapens, tegen de adviezen van veel experts in Washington in.