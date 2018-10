Neymar na zes jaar weer vrijgezel

Dat meldt de Daily Mail. „Het was zijn beslissing, maar er is nog steeds veel respect en veel liefde voor hem en voor alles waar we voor geleefd hebben”, aldus Bruna. „Normaal gesproken praat ik niet over mijn privéleven. Nu doe ik dat wel, maar dat is eenmalig.”

De laatste tijd gingen er veel geruchten dat Neymar en Bruna woorden hadden over de politieke situatie in hun thuisland, nu daar presidentsverkiezingen aan de gang zijn die roerig verlopen. „Daar heeft het niets mee te maken. Het zijn beslissing, maar het is oké.” Wat de reden van de breuk dan wel is, laat ze in het midden.

Volgens de krant zouden de twee de afgelopen zes jaar een knipperlichtrelatie gehad hebben. Zo gingen ze vaker uit elkaar, maar kwamen ze tot nu toe altijd weer bij elkaar terug.