Harry en Meghan op zoek naar verhalen over medeleven

Binnenland

Bewaker Beatrix die een ’dutje’ deed tijdens dienst is vrijgesproken

Een ontslagen wachtcommandant is donderdag vrijgesproken van slapen tijdens een wacht bij Kasteel Drakensteyn van prinses Beatrix in Lage Vuursche. Ook sprak de militaire politierechter in Arnhem de man van 43 jaar uit Vleuten vrij van ’niet opletten’ tijdens zijn wachtdienst.